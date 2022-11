LEGIONÁŘI POD LUPOU: Překvapení reprezentační nominace dále září v Polsku

„Nároďák byl můj dětský sen. Nikdy jsem nepřestal věřit, že se to jednou povede," zářil Schwarz poté, co se jeho jméno objevilo v nominaci hned vedle kapitána Tomáše Součka. A pokud jej trenér Jaroslav Šilhavý v přátelských utkáních proti Faerským ostrovům či Turecku na hřiště opravdu pošle, bude to znamenat překrásné završení skoro až pohádkového příběhu. Vždyť rodák z Náchoda byl v našich končinách považován za poměrně tuctového fotbalistu, kterých po tuzemských prvoligových a druholigových trávnících běhají desítky.