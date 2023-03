Měl jsem někdy pocit, že jdu hrát okresní přebor. Bývalý stoper Brna Schuster o angažmá v Moldavsku

Byl jsem tehdy bez angažmá. Volal mi manažer, co bych říkal angažmá v Moldavsku. Nevěděl jsem o této zemi nic. Řekl mi, že jeden člověk vlastní dva kluby - kromě Zimbru i Dacii, a že mám za Zimbru odletět na testy na soustředění do Turecka. Po jednom tréninku a zápasu jsem podepsal smlouvu. S tím, že se po roce přesunu do Dacie, která byla ze strany majitele preferovanější. Nakonec jsem odešel až za dvě sezony. Jenže v Dacii brzy došly finance, takže jsem se sbalil a vrátil se domů.

Byla to pro mě velká životní zkušenost. Bohužel jsem byl v Kišiněvě sám bez rodiny. Manželka zůstala v Česku, navíc byla těhotná. Co se týká fotbalu v Moldavsku, úroveň klubů je hodně rozdílná. Horní polovina soutěže je jakžtakž finančně zajištěná. Tedy v posledních letech vyskočil Šeriff Tiraspol, který je ekonomicky jinde. Daří se mu i v evropských pohárech, před rokem a půl porazil dokonce v Lize mistrů Real Madrid. Spousta moldavských klubů ale živoří. Hráči se v nich obecně hodně točí. Kluby jsou po sezoně schopny vyměnit klidně osm hráčů, v půlce sezony pak zbytek.

Myslím, že teď je plus mínus stejná. Kluby ze špičky by hrály v české lize určitě střed tabulky. Týmy ze spodku jsou víceméně do počtu. Kdyby mohly hrát ligu pouze ty, které jsou finančně zabezpečené, měla by moldavská soutěž čtyři účastníky. Několikrát stalo, že některý klub v průběhu soutěže zkrachoval a musel odstoupit. Ale nebyl s tím žádný problém. Prostě se vyřadil a jelo se dál.