Miliony vsazené na výhru, bookmakeři i tipující jsou před Albánií optimisté

Porážka mužstva trenéra Sylvinha by pro český nároďák znamenala čtyřbodový náskok a výrazně by ho přiblížila k postupu. Domácí vstoupí do zápasu jako papíroví favorité, jejich úspěch ohodnotili bookmakeři kurzem 1,56:1. Na remízu byl vypsán kurz 3,96:1, výhru albánského celku bookmakeři ohodnotili kurzem 7,39:1.