Minule vydělali téměř 400 milionů. Češi hrají v albánském pekle o pěkný balík

Jako člen výkonného výboru UEFA se v úterý ve švýcarském Nyonu podílel na rozhodnutí, že ME v roce 2028 uspořádají Velká Británie s Irskem a následný šampionát v roce 2032 pak Itálie s Tureckem.

To však je hudba daleké budoucnosti. Teď je klíčový postup na turnaj, který se navíc z pohledu českých fanoušků odehraje v sousedním Německu, takže by tam mohli reprezentaci výrazně podpořit.

„Nemůžu říct, že by nepostup pro FAČR znamenal likvidační skutečnost. Musíme rozpočtově pracovat ve variantách bez postupu a s postupem, jak je to ve fotbalových institucích běžné,“ poukazuje první muž českého fotbalu.

Účast na šampionátu je však samozřejmě podstatná. „Částky, které se dělily při posledním ME, jsou jasné. Pochopitelně, že asociaci by to velmi pomohlo zejména v podpoře sportovních projektů,“ zdůrazňuje Fousek.