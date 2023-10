Nejen od kapitána, Šilhavý se dočkal podpory také ze zámoří

„Věřím, že to je dobré rozhodnutí. Cítil jsem z týmu i z vyjádření Suka, že mužstvo trenérskému štábu pořád věří,“ říká gólman New England Revolution pro Sport.cz.

„Samozřejmě výsledky ani předvedená hra momentálně nebyly takové, jak by si všichni přáli. Po losu skupiny všichni věřili, že to nedojde do takového stavu… Ale pořád věřím, že nároďák se na EURO dostane,“ ujišťuje Vaclík.