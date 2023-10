Souček: Přeju si, aby Šilhavý dojel kvalifikaci!

Jako správný kapitán vzal zodpovědnost na sebe a proměněnou penaltou vystřelil trápícím se Čechům důležitou výhru nad Faerskými ostrovy. „Byla to jedna z nejtěžších penalt v mé kariéře. Do konce chybělo patnáct minut, kdybych ji nedal, byl by problém. Ulevilo se mi, potřebovali jsme to prostřelit,“ líčil po nedělním utkání Tomáš Souček.

Článek Těžko říct, jestli vítěznou trefou pomohl trenérovi Jaroslavu Šilhavému, který bude v příštím týdnu čelit na mimořádném výkonném výboru FAČR čelit hlasování o nedůvěře. Přivítal by Souček, kdyby kouč s realizačním týmem dojeli kvalifikaci do konce? „Zažili jsme s trenérem dlouhé časy, pozitivní. Včetně Eura. Jsme na jedné lodi. Trenér má terč na zádech, měli bychom ho mít ale i my hráči. Podporuju všechny - trenéra, realizační tým i hráče. Jsem s nimi,“ řekl Souček, který si myslí, že by jeho vyjádření měl výkonný výbor vzít v potaz. „Budu jenom rád, když bude chtít výkonný výbor znát názor hráčů. Jeho členové nejsou v kabině, neví, co hráči cítí,“ dodal Souček. Pokutový kop mazácky poslal doprostřed brány, gólman skočil k tyči. „Než jsem kopal, vznikla na hranici šestnáctky strkanice. Raději jsem si tedy položil míč znovu, abych se strkanicí nerozptýlil. Hlavou mi proletělo, že je třeba dát gól. Pokud bych penaltu nedal, mohlo by nás to utlumit. Jsem šťastný, že jsem proměnil,“ radoval se český kapitán. Trenér měl podporu od kabiny. Tomáš Souček tu penaltu nedával pro mě, ale pro tým, zdůrazňuje Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz Podle něj byl nedělní zápas nejtěžší ze všech tří duelů s Faerskými ostrovy za poslední rok. „Vstoupili jsme do něj dobře, škoda, že jsme nastřelili dvě tyče. Gól ne a ne přijít. Naštěstí přišla ruka a penalta,“ podotkl Souček, který by se po triumfu nad Polskem v úvodním zápase ve skupině stěží nadál, že za sedm měsíců budou Češi rádi za utrápenou těsnou výhru nad Faerskými ostrovy. „S Polskem to byl úžasný zápas, vyšlo nám všechno. Chtěli jsme takto pokračovat dál, což se nepodařilo. Máme ale nadále postup na šampionát ve svých rukách, i když jsme si to udělali všechno těžší. V listopadu v Polsku půjde o všechno. Buď my nebo oni. Věřím, že se dobře připravíme a postup na Euro vybojujeme,“ dodal Souček. Reprezentace Šilhavý: Nechci házet s pozicí, kterou zastávám, první půle byla výborná