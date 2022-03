Do druhé půle šel mimo plán mezi tyče čerstvý třiatřicátník Vaclík, který nahradil zraněného Staňka. Plzeňská jednička přišla k úhoně po střetu s Matondem, který jej zasáhl nohou do hlavy. Jeho start v nedělním ligovém šlágru se Slavií je s otazníkem. To záložník červenobílých Masopust má téměř jistotu, po přestávce bez pomoci nedokázal opustit trávník.