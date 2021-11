Rozvedená paní se psem a kočkou, azyl u krajana i kvartýr po řediteli. I tak roste hvězda

Na adaptaci vůbec kladou v zemi větrných mlýnů a tulipánů velký důraz. Zvykem je umísťovat mladé fotbalisty z ciziny k místním do de facto pěstounských rodin.

„Hned při první stáži, než jsem do PSV přišel, jsem byl na prohlídce u jedné paní doma. Už tam se rozhodlo, že pokud to klapne, půjdu k ní," vzpomíná Michal Sadílek jako host při zpovědi ve Fortuna Baru .

„Klid u ní mi vyhovoval. Byla rozvedená se psem a kočkou. Mám rád klid, a u ní jsem ho měl po celou dobu asi tří a půl let, co jsem tam bydlel, než jsem se přestěhoval do vlastního. Hodně na ni vzpomínám, dodnes jsme v kontaktu," usmívá se s povděkem.