„Moje klasická trefa, hlavičkou... Standardky jsme dost trénovali, jsem rád, že to po tečovaném centru od Hložana padlo. Hlavně že jsme odčinili minulý zápas, jak jsme k tomu přistoupili. Faeřani nejsou líní na krok, podali urputný výkon, my jsme to ale zvládli," hodnotí Ladislav Krejčí mladší pro ČT sport.