Tkáč si premiérový sraz reprezentační jednadvacítky užívá. Účast na šampionátu je mým snem, tvrdí

Prošel národním týmem do dvaceti let, ale do reprezentační fotbalové jednadvacítky, kterou čeká ve čtvrtek od 18 h v Uherském Hradišti přípravný duel se Slováky a poté už vstoupí v úterý na Islandu do kvalifikace o evropský šampionát, byl i vinou nedávného vleklého zranění povolán poprvé. Ofenzivní záložník Ševců David Tkáč to neměl na sraz do zlínského hotelu Baltaci daleko.

Foto: Dalibor Glück, ČTK David Tkáč ze Zlína.

„Původně jsem chtěl přijít pěšky. Měl jsem ale docela dost věcí, tak jsem ten kousek popojel autem, abych se nemusel táhnout s taškami na ramenou," usmívá se. Za nominaci je vděčný. „Vždyť to není tak dlouho, co jsem si musel dát od fotbalu docela dlouhou pauzu. Takže si to teď užívám," svěřil se Tkáč. Zhruba polovinu hráčů nově se tvořícího mužstva do 21 let už z dřívějška dobře znal. „S dalšími jsme se dali rychle dohromady. I díky společné večeři. Potáhneme za jeden provaz," je si jistý. Od reprezentačních spoluhráčů si už vyslechl i vtípky. „Když jsme prošli zlínským náměstím, někteří kluci žertovali, že si toho ani nevšimli," usmál se. S kamarádem ze Slovácka Filipem Vechetou už Tkáč probral i víkendové krajské derby, v němž jeho Zlín v Uherském Hradišti těsně 0:1 padl. „Shodli jsme se, že tentokrát zápas neměl tak velký náboj jako v minulosti," prozradil. Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva David Tkáč ze Zlína, Mohamed Doumbia z Liberce a Marios Pourzitidis z Liberce. Navzdory porážce patřil k oporám Ševců brankář Stanislav Dostál, byť utkání dochytal s natrženou ledvinou. „Až večer po utkání jsme se dozvěděli, že musel do nemocnice. Už je ale doma. Nějaký čas si odpočne, avšak věřím, že se brzy k mužstvu zase připojí," popřál Tkáč parťákovi brzké uzdravení. Sám nyní bude zlínskému týmu, který figuruje v tabulce nejvyšší soutěže společně s Jabloncem na posledním místě, v reprezentační pauze rovněž chybět. „V nároďáku bude asi větší pohoda. Kluci v klubu budou teď zřejmě tvrdě makat. Jsem zvědavý, jaká nálada bude v kabině, až se vrátím. Každopádně pak budeme muset začít rychle sbírat body," ví dobře. Václav Černý věří, že na zářijovém reprezentačním srazu naváže na své výkony z toho červnového, kdy dal dva gólyVideo : Sport.cz Nyní se ale Tkáč soustředí na čtvrteční přípravné střetnutí české jednadvacítky se Slovenskem v Hradišti. „Potřebuju ještě sehnat zhruba deset vstupenek. Dorazí rodina, příbuzní, kamarádi i někteří zlínští spoluhráči. Snad je potěšíme výhrou," uvítal by. Pak už Lvíčata vstoupí do kvalifikace o postup na evropský šampionát, který se uskuteční v roce 2025 na Slovensku. Kromě Islandu narazí ve skupině také na Dánsko, Wales a Litvu. „Všechna utkání budou asi vyrovnaná. My ovšem máme ty nejvyšší ambice. Rádi bychom skupinu vyhráli. Účast na mistrovství Evropy je mým snem," netají Tkáč. V úterý na Islandu už půjde českému celku o kvalifikační body. „Těším se tam. Na Islandu jsem ještě nikdy fotbal nehrál ani jsem tam nebyl na dovolené," prozradil.