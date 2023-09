Mladí fotbalisté doma proti mezinárodní konkurenci. Startuje tradiční Ježek Cup

„Jsem rád, že všichni naši soupeři, tedy Turecko, Slovensko a USA, jsou hodně rozdílní. Mohlo by se jednat o tři různá pojetí fotbalu, což nás může jen obohatit. Dopředu jen těžko dokážeme odhadnout kvalitu a herní styl soupeřů, protože informací se dá sehnat opravdu málo. Proto se chceme soustředit především na to, jakým způsobem se budeme prezentovat my,“ popisuje Křeček.

Reprezentační výběry hráčů do 20, 19, 18 a 17 let mají před sebou zářijové srazy, během kterých je čeká pestrý program v Česku i v zahraničí.

Křeček ještě loni vedl reprezentaci do 20 let, nyní má pod taktovkou ročník 2006. S hráči absolvoval v polovině srpna krátký seznamovací minikemp. „Vše bude pochopitelně směřovat k příštímu roku, kdy by tento tým měl v kvalifikaci zabojovat o účast na mistrovství Evropy hráčů do devatenácti let,“ vysvětluje trenér, jenž nominoval 22 hráčů včetně útočníka Daniela Rusa, který byl v letech 2022 a 2023 zvolený nejlepším českým mladším dorostencem.