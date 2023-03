V Edenu kralovali sparťané, činili se i slávisté. Spousta trenérů by se nezachovala jako Šilhavý, říká expert

Partu kolem superstřelce Roberta Lewandowského srazily góly tří borců ze Sparty. Na trefu Ladislava Krejčího mladšího po necelé půlminutě navázal o pár desítek vteřin později debutant Tomáš Čvančara. Ve druhé půli se prosadil Jan Kuchta. „Králové Edenu? Doufám, že to nenapíšete do titulků," usmíval se Krejčí. „Celý tým odvedl skvělou práci a my jsme byli v těch finálních situacích," dodal pokorně kapitán Letenských.

Hlavní stratég národního týmu Jaroslav Šilhavý využil pohody, kterou Sparta momentálně oplývá. Zmínění tři střelci figurovali v základní sestavě, do hry se ještě dostal Jaroslav Zelený, na lavičce zůstal Martin Vitík. „Všichni vidíme, že Sparta je v dobrém rozpoložení. Brankami to korunovali. To byla odměna pro trenéra Šilhavého za jeho odvahu. Spousta trenérů by tohle neudělala," mínil Palička. „Je hodně důležitá součinnost hráčů z klubu, v tomhle případě se to potvrdilo," dodal.

Mířil tím na složení ofenzivní vozby, do útoku se vedle sebe postavili Kuchta s Čvančarou, místo v základní sestavě docela překvapivě nezbylo na Václava Černého, jemuž se v posledních týdnech daří v nizozemském Twente. Šilhavý se opřel o souhru sparťanů, trefil se.

Pro Šilhavého je energie z Letné vítanou vzpruhou a příjemnou změnou. Vždyť například v zářijovém zápase ve Švýcarsku, kde Češi prohráli a spadli z elitní Ligy národů do skupiny B, nenastoupil v základní jedenáctce ani jeden hráč Sparty. Z lavičky tehdy do utkání naskočil jen Kuchta. Za necelého půlroku vypadá tým v rudých dresech úplně jinak, sehrál se, zvykl si na požadavky kouče Briana Priskeho a na jaře se dostal do výborné fazony.

Ostatně ani Slavia neměla na podzim na fungování reprezentace takový vliv jako předtím, ve vzpomínaném zápase ve Švýcarsku také nehrál v zahajovací jedenáctce nikdo z vršovického klubu, do hry šli ve druhé půli Lukáš Provod a Petr Ševčík. Debatovalo se mimo jiné o tom, jestli není příklon sešívaných k zahraničním akvizicím až moc velký. Nyní červenobílí už Šilhavého zase zásobují důležitými fotbalisty.

Po zranění se vrátil Tomáš Holeš a na pozici levého halvbeka ohromil při premiéře David Jurásek. „Líbil se mi jako všem, jeho výkon byl vynikající. Hrál sebevědomě, v prvním poločase se chtěl prosazovat jeden na jednoho. Věděl, že hráč soupeře, který hrál na něj, je pomalejší. Věřil si, bylo to na něm vidět a vyprodukoval několik centrů. Projevilo se na něm nastavení, jaké má ve Slavii," vypozoroval Palička. Jurásek asistoval u gólu Čvančary.

Naskočil pak i David Douděra, na lavičce byli další tři hráči sešívaných. „Mezi slávisty bych počítal i Tomáše Součka a Vláďu Coufala, kteří teď sice působí ve West Hamu, ale mají fotbalovou školu trenéra Trpišovského ze Slavie," upozornil Palička.

Kooperace mezi sparťany a slávisty funguje. Ačkoliv v lize se oba tábory mydlí a přetahují se o titul, v reprezentaci dle všech vyjádření hází nevraživost do kouta. Ostatně někteří mezi sebou mají i pevnější vazby jako Jurásek s Krejčím, již se znají ještě z Brna a také se na této neutrální půdě, jak zmínil Jurásek, občas s nějakými dalšími kumpány setkají.

„Je to o mentalitě a charakteru těch hráčů a také o práci realizačního týmu. Když týmu velí Souček, je to záruka, že vše bude klapat. Ti hráči jsou v současné době pravými profesionály, jsou správně nastavení, není problém. Jako příklad můžeme vidět Kuchtu, který sice s oklikou, ale svým způsobem přeběhl ze Slavie do Sparty," prohlásil osmašedesátiletý odborník.