Výhrady k české sestavě! Lingr měl nastoupit ve Švédsku dřív, soudí expert. A co Hložek?

Fotbalista Adam Hložek v 19 letech patří ke stabilním členům reprezentace, o čemž svědčí i jeho herní vytížení v klíčovém duelu play off o postup na MS 2022 se Švédskem. Sparťanský talent odehrál 110 minut zápasu, který český tým prohrál 0:1 po prodloužení a přišel tak o šanci hrát na MS v Kataru. „Podal solidní výkon. Přece jenom to v určitých momentech byla bitva. Pral se tam i s třemi beky, bohužel se nedostal do úplné loženky...“ hodnotí bývalý fotbalista Václav Němeček. Aktuální fotbalové dění zhodnotil v pořadu Přímák na Sport.cz.

Hložek má hrát blíž k bráně, Sparta mu to vzala, myslí si Václav Němeček v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek Někdejší reprezentant se také pozastavil nad tím, jak pozdě se dostal do hry ve zmíněném duelu ve Švédsku debutant Ondřej Lingr ze Slavie. „Mohl tam jít dřív... Věřím na to, že když někdo má lauf v lize nebo evropských pohárech, tak si myslím, že by tu šanci měl dostat," říká kriticky Němeček. Bývalý reprezentant Václav Němeček hodnotil aktuální fotbalové dění na Sport.cz v dalším dílu pořadu Přímák.Video : Sport.cz Více najdete ve videu, které je součástí pořadu Přímák vydávaného na webu Sport.cz.

