Reprezentaci táhli debutanti. Chorý? Připomíná legendárního Bombera, myslí si expert

„Osmadvacet je ideální věk. Tomáš ukázal nejen na reprezentační úrovni, ale i v Plzni, že je kanonýrem. Potřebujeme typologii hráčů, jako je právě on,“ domnívá se Straka. „Navíc se hodil do stylu hry. Jasně jsme věděli, že do vápna budou chodit centry. To je pro něj ideální,“ uvědomuje si bývalý kouč obou pražských S, jenž poté nabídl srovnání s jedním z bývalých reprezentačních kanonýrů. Nebo spíše Bomberů?

Právě takovou přezdívku si totiž vysloužil Tomáš Skuhravý, který se právě se Strakou, ještě coby aktivním hráčem, v národním týmu podíval na MS v Itálii v roce 1990. A navíc se tam stal druhým nejlepším střelcem šampionátu. „Vzpomínám na naši éru, kdy tam byl ještě Tomáš Skuhravý. To je úplně to samé. Nebyl to hráč do kombinace, potřeboval centry ze strany, dostávat se to vápna. A my tam máme přesně tyhle kluky, například i Tomáše Čvančaru, což je dobře,“ pochvaloval si Straka.