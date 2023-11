Hledání nového kouče pro reprezentaci. Experti se shodují na několika jménech

Jan Koller: „Připadá mi, že tolik vhodných kandidátů není. Napadají mě dvě jména: Martin Svědík a Ivan Hašek. Za Svědíkem je ve Slovácku dobrá práce, navíc je to moderní trenér a s hráči v národním týmu by mohl dobře fungovat. A Hašek? Nevím, proč je v Česku na černé listině. O zdejším fotbale má velký přehled a je to dobrý manažer, s komunikací by neměl problém. A kdyby se obklopil správnými lidmi…

Každopádně nový impuls je potřeba, poslední rok a půl pro reprezentaci nebyl ideální. Je to tam trochu rozhádané a tým potřebuje v první řadě zklidnit. Do šampionátu zbývá dost času, zároveň by to ale chtělo mít nového kouče co nejdřív.“

Vlastimil Palička: „Přikláněl bych se k českému trenérovi, o kterém jsme měli v posledních letech jednoznačný přehled. Ten jsme například o Ivanu Haškovi trochu ztratili. Mojí první volbou by byl Jindřich Trpišovský, Slavia jej ale zřejmě neuvolní. Jinak vidím jako favorita Miroslava Koubka. Umí zvládnout enormní tlak, pod kterým reprezentace nyní je. Navíc má zkušenosti a pracuje s moderními trendy. Věk v tomhle případě nehraje roli, vnímám ho jako progresivního kouče, který se neustále vzdělává a posouvá. Pokud se na to cítí, reprezentaci by zvládl. Má můj obdiv, v Plzni i předtím v Hradci odvedl velký kus práce, vůbec bych se toho nebál.

Jinak by za mě bylo také v pořádku, pokud by se národního týmu ujali například Martin Svědík či Vítězslav Lavička. Výkonnému výboru každopádně tohle těžké rozhodování nezávidím.“

Jan Rajnoch: „Základ je, aby to byla pokorná a respektovaná osobnost s jasně nastaveným řádem a pravidly. V hlavě mám tři tipy. Ivan Hašek už reprezentaci trénoval a jsem si jistý, že by si k sobě vzal hladové parťáky. Martin Svědík je uznávaný trenér a se Slováckem se mu daří, jednou z něj může být skvělý kouč i pro reprezentaci. Třeba už teď, kdo ví.