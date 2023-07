Rezignujte, pokud pořád milujete fotbal, vyzvali slavného útočníka. V Kamerunu zuří boj o moc

Někdejší hvězda Barcelony či Interu Milán vede kamerunský svaz od prosince 2021 a teď to má hodně nahnuté. Sečetlo se víc věcí najednou. Amatérské kluby zmiňují třeba údajně nezákonné prodloužení šéfova mandátu ze čtyř na sedm let, vyhazovy odpůrců Eto'a či problematickou změnu stanov svazu z loňského léta.

„Jsme na pokraji bankrotu na všech úrovních. Musíme jednat a zachránit to, co z kamerunského fotbalu ještě zbylo," vyzvala asociace amatérských klubů. Kromě toho přišla s podezřením, že lidé ze svazu fixlují se zápasy, aby na ně mohli sázet. Co na to sám Eto'o? Zatím nic, ve čtvrtek rozdával úsměvy na kongresu Konfederace afrického fotbalu.