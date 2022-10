Rozjetý Jurečka dal Slavii klid. Penalta byla, cítil jsem kontakt, řekl po dalším vyhraném derby

Červenobílá parta v něm našla zbraň. Řečí čísel: poslední tři ligové zápasy, tři góly. Slávistický útočník Václav Jurečka zažívá sladké časy, které zvýraznil proměněnou penaltou ve vyhraném vršovickém derby na Bohemians (4:1). „Jsem rád, že jsem zdravý, a dostal jsem se do optimální formy,“ s úsměvem říkal Jurečka. „Dělám všechno pro to, abych byl co nejlepší.“

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Penaltový faul. Zleva Daniel Krch z Bohemians, Václav Jurečka ze Slavie Praha a Antonín Křapka z Bohemians během utkání 14. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Svůj nejdůležitější moment v našlapaném Ďolíčku stihl už v první půli. Na penaltu šel za stavu 1:1 coby faulovaný poté, co upadl po souboji s Antonínem Křapkou a Danielem Krchem. Rozhodčí Tomáš Klíma si ještě šel prohlédnout situaci na videu - a penaltu potvrdil. „Já kontakt cítil. Z mého pohledu to penalta byla," vykládal Jurečka. „S VAR je to někdy o štěstí, tentokrát stálo při nás. Na můj vkus trvalo prověřování sporných situacích trochu déle, ale nejdůležitější bylo, že jsem penaltu proměnil, a šli jsme do vedení." FORTUNA:LIGA Slavia zvládla i druhé pražské derby Jurečka přišel do Edenu ze Slovácka v létě coby gólová posila, jenže v srpnové odvetě třetího předkola Konferenční ligy v aréně Panathinaikosu Atény se zranil - a i kvůli tomu se nevešel na podzimní pohárovou soupisku. „Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou mám víc sil, protože hraju jen ligu," pravil Jurečka, jenž skóroval i v nedávném derby se Spartou a ještě předtím proti Mladé Boleslavi. ⚽️⚽️⚽️ Třetí trefa v řadě pro Václava Jurečku 🔥#bohsla pic.twitter.com/GIXBDGZTIW — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 30, 2022 Bitva o Vršovice pro slávisty odstartovala nejhůř, jak mohla: už po 65 vteřinách prohrávali. „Nezačali jsme tak, jak jsme chtěli, byl to pro nás šok. Ale dobře jsme zaregovali a okamžitě vyrovnali. Dvě ošemetné situace pro VAR skončily se štěstím pro nás a ve druhé půli se nám povedlo udržet koncentraci a přidat další dva góly," líčil Jurečka. Jeho tým během dvanácti dnů vyhrál tři derby: pohárové na Dukle i ligové se Spartou a Bohemians. Slávisté navíc pokaždé nastříleli čtyři góly. Mimochodem, Jurečka v Ďolíčku poprvé nastoupil vedle kapitána Stanislava Tecla. „Na hodnocení je ještě čas, hráli jsme spolu poprvé. Ale cítil jsem se vedle něj dobře," popsal Jurečka. „Hlavní je, že jsme zvládli těžký zápas a dobře se naladili na čtvrtek," připomněl rozhodující bitvu o postup do jarní fáze Konferenční ligy. Pro úplnost: slávisté potřebují doma proti Sivassporu uhrát víc bodů než Kluž v duelu s Ballkani. FORTUNA:LIGA Emoce v Ďolíčku kvůli videu. Slavia penaltu kopala, Bohemians ne. Proč Klíma takhle rozhodl?