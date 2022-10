Emoce v Ďolíčku kvůli videu. Slavia penaltu kopala, Bohemians ne. Proč Klíma takhle rozhodl?

Penaltový blázinec v Ďolíčku začal v 23. minutě, šrumec byl před brankou Ondřeje Koláře. V souboji se ocitli slávista Jakub Hromada a domácí Erik Prekop, záložník červenobílých soupeře při snaze hrát míč trochu podkopl. Klíma mlčel, až kolega u videa Ondřej Berka ho přivolal k monitoru ke kontrole. Klíma svůj původní verdikt neopravil.

Stejně se zachoval (u videa nic neměnil) i v situaci, která po čtyřminutové prodlevě hned přišla. Odpískal penaltu po strčení obránce Bohemians Antonína Křapky do Václava Jurečky. Berka mu dal opět pokyn, aby se šel na inkriminovaný moment podívat ze záznamu. Hlavní arbitr opět posvětil své první rozhodnutí a Jurečka mohl jít zahrávat pokutový kop, kterým dal na 2:1.

„Doufám, že pan Klíma bude mít takovou rozhodnost i v dalších zápasech," ucedil trenér „Klokanů" Jaroslav Veselý, který byl ještě na tiskové konferenci pořádně rozžhavený.

„VAR do toho necitlivě vstoupil. Jestli byla penalta na jedné straně, měla být i na druhé," dodal Veselý s tím, že jeho mužstvo mělo podle něj ještě kopat penaltu po ruce Aihama Ousoua v nastavení první půle.

I slávistický kouč Jindřich Trpišovský nechápal počínání sudích u videa. „Ve velkých soutěžích vidíme, že do toho vstupují jen v zjevných pochybeních. Tady do toho vstupují za každou cenu. Vyvolává to zbytečné emoce," podotkl Trpišovský.

🎙️ | Peter Olayinka oslavil svůj 100. ligový start za Slavii ve velkém stylu! Bilancí 2+1 dopomohl ve vršovickém derby k sešívanému obratu a konečné výhře. 👏 #slaboh — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 30, 2022

Pohled Klímy? „První situace? Já jsem v reálu nařídil přímý volný kop za přestupek útočícího hráče Bohemians, který sice zahrál míč, ale zároveň podrážkou zasáhl bránícího hráče. Videorozhodčí byl názoru, že útočící hráč nejdříve hrál míč a mělo by se jednat o penaltu, proto mě zavolal. Ale já jsem ani po zhlédnutí záběrů nenabyl dojmu, že bych měl svůj verdikt měnit," vysvětloval čtyřiatřicetiletý rozhodčí pro O2 TV. Na tiskovou konferenci byl žádán, ale nepřišel.

Penalta pro Slavii? „V reálu jsem viděl, že bránící hráč číslo 34 (Antonín Křapka) nezasáhne míč ve snaze ho odkopnout a zezadu podrazí útočícího hráče. Videorozhodčí byl názoru, že se nejedná o nějak výrazný kontakt. Opět jsem ale nenabyl dojmu, že bych měl verdikt měnit a ponechal pokutový kop. Útočící hráč nešel přímo sám na brankáře, nejednalo se o zmaření zjevné brankové možnosti, proto bez červené karty," hájil Klíma své rozhodnutí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Tomáš Klíma po komunikaci s VAR během utkání 14. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Klokani" byli z tohoto odůvodnění překvapení. „Jurečka se dostal mezi nás. Lehce jsem do něj vrazil ramenem, alespoň si to myslím, a Dan Krch mu pak vzal skluzem balon. Rozhodčí písknul penaltu a říkal, že jsem ho podrazil. Nejsem si vědom toho, že bych podrážel. Kdyby mi řekl, že jsem do něj tvrdě vrazil, asi by to byla pravda, ale opravdu si nemyslím, že bych ho podrazil," popisoval Křapka.

„Musíte se zeptat sudích, kontakt jsem cítil, za mě penalta byla," prohlásil Jurečka, který si odechl, že zásahy videa nešly proti Slavii. „VAR se někdy obrátí proti vám, někdy je s vámi," glosoval to. „Ale když šel rozhodčí přezkoumat zákrok v našem vápně, už jsem šel k naší šestnáctce. Čekal jsem penaltu," přiznal útočník sešívaných.