S Messim jsme zažili peklo! Brazilec Neymar promluvil o PSG

Brazilec si chvíle po boku kamaráda v PSG užíval, ale obě hvězdy prý musely čelit nespravedlivé kritice a hněvu fanoušků. Problémy prý oba hráči měli také s obletovaným francouzským reprezentantem Kylianem Mbappém. „Byli jsme v PSG, abychom ze sebe vydali to nejlepší. Cílem byl zisk titulů a vítězství ve všech soutěžích, včetně Ligy mistrů. Chtěli jsme se zapsat do historie, ale bohužel se to nepodařilo,“ tvrdí Neymar.

Tlak na Messiho, po jehož boku zářil také řadu let v katalánské Barceloně, byl prý obrovský a nepředstavitelný. S reprezentací Argentiny přitom vyhrál titul mistra světa, v tu chvíli byl šťastný. „I já jsem z toho měl radost, ale v Paříži pak prožil peklo,“ konstatuje slavný Kanárek. „Bylo to vůči němu hodně nespravedlivé. Takový odchod z PSG si nezasloužil,“ naráží na letní stěhování Messiho do zámořské MLS. Tam září v dresu Miami a Amerika mu „leží“ u nohou.