Messi slavil s Miami výhru před hollywoodským publikem

Celebrities who have gone to watch the celebrity of celebrities, Lionel Messi, so far:



▫️ Selena Gomez

▫️ Kim Kardashian

▫️ Serena Williams

▫️Camila Cabello

▫️ LeBron James

▫️Leonardo DiCaprio

▫️Prince Harry



Saudi or any other league in the world will never get you this, GOAT… pic.twitter.com/ISOnjzbjNO