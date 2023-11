Šéf Dukly o poháru po obědě: Nechtěli jsme prohlubovat ztrátu. Radu rozpálila jiná věc

„Upřímně, čekal jsem to horší. Na to, že se hrálo v tak bláznivý čas, přišlo docela dost lidí. Je obdivuhodné, že přijeli i naši fanoušci z Moravy,“ poklonil se vyškovský kapitán David Němeček.

Proč se hrálo ve středu od 13.30? Dukla kalkulovala s tím, že na druholigového protivníka nepřijde tolik lidí, a navíc se výrazně ušetřilo na svícení. „Je nám to částečně líto, protože tenhle termín je vhodný pro děti, studenty a penzisty, ale rozhodně ne pro pracující,“ uznal Bohumil Paukner, předseda představenstva Dukly.

„Ovšem jak víte, český fotbal je dlouhodobě podinvestovaný, takže všechny kluby počítají náklady. A ty jsou tak vysoké, že jsme se rozhodli pro tenhle termín,“ vysvětlil Paukner. „Pokud nepřijdou aspoň tři tisíce lidí, zápas je ztrátový. A když svítíte, ztrátu navýšíte o 100 až 120 tisíc korun. Abychom to kompenzovali, museli bychom dramaticky zvyšovat vstupné.“

„Nevím, kolik by na druholigového soupeře přišlo lidí, kdybychom hráli třeba od pěti. Navíc v konkurenci pohárového derby Bohemians se Spartou. Když jsem si v bulváru přečetl, že miliardář Paukner na Julisce nerozsvítí, přišlo mi to úplně mimo mísu,“ zmínil trenér Rada narážku na majitele Dukly, obchodníka s energiemi Petra Pauknera. A pak zvýšil hlas: „Proč neřešíme třeba to, že se druhá liga hraje dopoledne? Kvůli dětem? Fotbal se vždycky hraje odpoledne nebo večer.“