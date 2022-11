Fotbalisté AS Řím remizovali s FC Turín 1:1 díky gólu Matiče ze čtvrté minuty nastavení. První gól utkání vstřelil v 55. minutě hlavou záložník Linetty. Minutu před koncem byl za protesty vyloučen trenér AS Mourinho. V nastavení následně po faulu Djidjiho kopal Belotti penaltu, ale poslal ji do tyče. Přesto se "Giallorossi" povedlo vyrovnat, když Dybala střelou zpoza vápna trefil břevno a Matič odražený míč dorazil do branky.