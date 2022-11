Svůj první gól v dresu Manchesteru United vstřelil ve 14. minutě Christian Eriksen a stal se prvním Dánem, který za "Rudé ďábly" skóroval od 26. září 1995. Tehdy se trefil gólman Peter Schmeichel hlavou po rohovém kopu do sítě Rotoru Volgograd.

V 59. minutě přišel do hry Daniel James, který se o dvě minuty později postaral o vyrovnání. Trefil se do sítě svého bývalého klubu, odkud loni v létě přestoupil do Leedsu United, odkud nyní hostuje ve Fulhamu. Eriksen se pak ještě v nastavení podílel asistencí na vítězném gólu mladíka Garnacha.