Klub z Florencie nezažíval úspěšné období, v posledních osmi soutěžních zápasech zaznamenali tři prohry a pět remíz. Dnes šly "Fialky" do vedení v prvním poločase. Ikonému nechala obrana hostů prostor a francouzský záložník s míčem doběhl z vlastní půlky až do vápna, kde přesně vystřelil na přední tyč.

Inter stejně jako v úterním utkání Ligy mistrů na hřišti Viktorie Plzeň, kde vyhrál 2:0, vstoupil do zápasu lépe. Do vedení se dostal již v 5. minutě, kdy se Barella trefil z přímého kopu. Udine se vrátilo do zápasu ve 23. minutě, kdy si centrovaný míč srazil do vlastní sítě Škriniar.