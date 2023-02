Do vedení tak šli hosté. Na kraji vápna se dostal k míči Zappacosta a krásnou střelou do šibenice překonal do té doby skvěle chytajícího Provedela. V druhém poločase se do příležitostí dostával hostující Höjlund, nejprve neproměnil svůj samostatný únik, o čtvrthodiny později byl už úspěšný i díky skvělé přihrávce Lookmana a potvrdil výhru týmu z Lombardie.