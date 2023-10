Nejlepší obrana italské ligy, kterou se pyšnila Atalanta, neměla svůj den. Přispěl k tomu vlastní gól Belgičana De Ketelaera už v páté minutě, o šest minut později to bylo 2:0. Hosté ale dokázali vyrovnat a už to vypadalo, že druhý tým minulého ročníku bude pokračovat v nejhorším startu do sezony od roku 1994. Ale v hektickém závěru, v němž domácí trenér Sarri dostal červenou kartu, přece jen strhl Vecino vítězství na stranu Lazia.