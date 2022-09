Inter stejně jako v úterním utkání Ligy mistrů na hřišti Viktorie Plzeň, kde vyhrál 2:0, vstoupil do zápasu lépe. Do vedení se dostal již v 5. minutě, kdy se Barella trefil z přímého kopu skvěle do horního rohu branky. Udine se vrátilo do zápasu ve 23. minutě, kdy si centrovaný míč ze standardní situace srazil do vlastní sítě slovenský obránce Škriniar.