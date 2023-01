První velká šance AS Řím přišla ve 41. minutě, Mancini v bezprostřední blízkosti branky ale hlavou míč netrefil. V poslední minutě první půle už šli hosté do vedení. El Shaarawy vysunul přihrávkou Dybalu, který s míčem doběhl až do vápna, kde ho italskému spoluhráči vrátil a ten neměl problém zakončit do odkryté branky.