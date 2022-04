RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia dostala facku, Plzeň má esa v brance i v útoku. A co zářez na vlastní kůži?

Vypadalo to, že v ligové nadstavbě nebude pomalu o co hrát, že může být trochu o ničem, a vida, stačilo jedno kolo a všechno je jinak. V čele ligy je Plzeň, kterou zázračnými zákroky podržel při výhře nad Slováckem brankář Staněk. Obrovské překvapení přišlo v posledním utkání, kdy Hradec porazil Slavii, a ještě jí dal čtyři góly. To jsem nečekal a o to větší náboj bude mít teď zápas Viktorky v Edenu.