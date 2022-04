Nedvěd v Juventusu? Je tam k ničemu. A Ronaldo byla chyba, nebere si servítky bývalý boss

V srpnu loňského roku přišel Juventus o svůj gólostroj v podobě Cristiana Ronalda a od té doby jako by díru po něm nedokázal zacelit. Ještě v květnu téhož roku klub znovu angažoval kouče Massimiliana Allegriho, od kterého si sliboval návrat na výsluní, jenže ten se zatím nekoná.

„Mám k němu velký respekt, chce jít svou cestou. Myslím, že jeho návrat byl správný," uvedl na jeho adresu bývalý boss Juventusu Cobolli, který ho neviní z toho, že hra Staré dámy po Ronaldově odchodu stále skřípe. „Jeho příchod se neměl vůbec uskutečnit. Po jeho odchodu vznikla ve středu pole díra a hra nefungovala, ještě teď stále sotva funguje, ale to jsou všechno věci zděděné po špatném vedení a špatných podpisech," nebral si servítky italský právník, který se tak obul i do předsedy italského klubu Andrey Agnelliho.

#Maracanà 🎙️ Giovanni Cobolli Gigli: «Non sono convinto che la presenza di Nedved sia utile. Del Piero? Lo metterei presidente e basta. Se lo avessero fatto al momento giusto, secondo me le cose sarebbero andate molto meglio» #Juventus ➡️ https://t.co/cNaAktBuyV

„Potřebuje pokoru a prokázat více schopností při výběru svých spolupracovníků. Nejsem přesvědčen, že Nedvědovo působení je nějak užitečné," dotkl se i české legendy. Prý si na Allegriho vytvořil nějaký názor, který odmítá změnit, a to je problém. Mezi Nedvědem a koučem prý nepanují dobré vztahy.

Cobolli uvedl, že na místě prezidenta klubu by nejraději viděl jinou bývalou legendu Alessandra Del Piera. „Nejenže fotbal hrál, ale také mu skvěle rozumí. Je to někdo, na koho by se teď měli zaměřit," řekl.