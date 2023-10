Policie chce zabránit protestu proti Lukakuovi

Fanoušci Interu podle listu Gazetta dello Sport nakoupili 30 tisíc píšťalek, které chtějí před utkáním rozdat. Píšťalky by se měly rozeznít pokaždé, když se Lukaku dostane do kontaktu s míčem. Z obav před vyhrocením atmosféry ale policejní šéf pronesení píšťalek do hlediště zakázal a rozhodnutí sdělil oběma klubům. Není nicméně jisté, kolik nevelkých píšťalek kontroly u vchodů odhalí.