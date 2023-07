Rána pro Juventus, klub byl vyloučen z nadcházejícího ročníku Konferenční ligy

Juventus navíc dostal za porušení finančního fair play pokutu deset milionů eur (asi 240 milionů korun). Stejnou částku bude muset turínský celek zaplatit v případě, pokud do konce finančního roku 2025 opět poruší regule.

"Stejně jako tehdy jsme se rozhodli ukončit období nejistoty, aby všichni akcionáři klubu měli jasno o tom, jaká to vypadá s účastí klubu v pohárových soutěžích," uvedl předseda Juventusu Gianluca Ferrero.

Der italienische Rekordmeister #Juventus Turin darf in der kommenden Saison nicht international spielen. https://t.co/LR6iOzYY8S

"V případě odvolání, navíc pravděpodobně opakovaného k dalším instancím, bychom neměli tušení, kdy a s jakým výsledkem o něm bude rozhodnuto. Pouze by to přineslo nejistotu s ohledem na naší případnou účast v Lize mistrů v sezoně 2024/2025," dodal Ferrero.

Juventus nakonec v Serii A obsadil až sedmé místo a měl startovat v předkole Konferenční ligy. Po trestu od UEFA však bude bez zcela bez pohárů a místo něj se v play off třetí evropské pohárové soutěže představí Fiorentina.

Juventus podle vyšetřovatelů několik let uměle nafukoval tržní hodnotu svých hráčů a zapisoval do účetnictví nadměrně vysoké přestupové částky. Během covidových sezon navíc oficiálně pozastavil hráčům mzdy, přesto je však vyplácel dál, aniž by je zpětně vyúčtoval.