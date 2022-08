Šest gólů od Slavie? To byl průšvih, vzpomíná bývalý kouč Sparty. Klidné derby nepamatuje

Největší zápas českého fotbalu? Nepochybujte! Derby Sparty se Slavií nepřebije vůbec nic. A je jedno, jestli hrají hvězdy v nejvyšší soutěži, nebo třeba mládežnické celky obou rivalů. „Žádné derby „S" není v klidu, je to vyhecované," tvrdí trenér mládežnické reprezentace Petr Havlíček, jenž v minulosti vedl i Spartu. Nikdy prý nezapomene na první zápas se Slavií v roli kouče, které pro jeho tým skončilo šestigólovým debaklem. Tvrdí to alespoň v pořadu Přímák na Sport.cz. Právě v sobotu od 10:15 se srazí druholigové rezervy slavných S ve druhé lize a fanoušci by si ho v Horních Počernicích neměli nechat ujít.

PŘÍMÁK s Petrem Havlíčkem, trenérem fotbalové reprezentace do 17 letVideo : Sport.cz

Článek Co nás čeká ve třetím kole Fortuna ligy? V čem se liší akademie Sparty a Slavie- Kdo má nejlepší skauting- Které talenty sledovat ve Fortuna lize? Diskuse z pořadu Přímák Emoce planou, hráči i jejich rodiny jsou nažhavené. Vyhrát nejslavnější české derby, nic jiného se fotbalistům v hlavách nehoní. „Pamatuji si na svoje první derby, kdy jsme na Slavii prohráli 1:6, což byl docela průšvih.," přizná i po letech Havlíček. Vzpomínka na chvíle, kdy stál na lavičce Sparty a musel překousnout debakl, ho bolí dodnes. „Pak už se mi v derby ale docela dařilo," usměje se. Vysvětlení, proč z hlavy nedokáže zmíněný zápas vyhnat, je jednoduché. Duely Sparty se Slavií jsou podle něj největším českým fotbalovým svátkem. „Je to jiný zápas než ostatní. Ve všem," má jasno mladý kouč. „Hráče vlastně nemusíte vůbec motivovat. Ráno vstanete a den je jiný než před ostatními zápasy. Dýchá na vás tradice. Je to silný zážitek," dodává kouč. Blíží se druholigové derby B-týmů.Kdo jsou nejzajímavější hráči obou mužstev-Video : Sport.cz Co dalšího o derby Sparty se Slavií řekl a kdo podle něj stojí za to sledovat v sobotním derby druholigových rezerv slavných „S"? To Havlíček prozradil v pořadu Přímák na Sport.cz. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Posílí supertalent Lipska českou reprezentaci?

Reklama