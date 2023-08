Slavia a Sparta mohou dostat Liverpool, West Ham nebo Leverkusen, Plzeň zase Dinamo či Klaksvík

Je jasné, že každý z obou pražských klubů dostane do základní skupiny Evropské ligy jednoho soka z prvního koše. Ten tvoří West Ham, Liverpool, AS Řím, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo, Glasgow Rangers. Ve hře je tak možnost, že do Edenu nebo na Letnou mohou přijet záložník Tomáš Souček s obráncem Vladimírem Coufalem v barvách West Hamu nebo česká enkláva z Leverkusenu, kterou tvoří útočníci Adam Hložek a Patrik Schick a brankář Matěj Kovář.