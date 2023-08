Snílek Haraslín odstartoval gólem velkou jízdu. Věřil jsem, že jsme doma silní, řekl jeden z hrdinů Sparty

Nevybavily se mu po snížení Dinama na 1:3 vzpomínky na hořkou odvetu s Kodaní v rámci 3. předkola Ligy mistrů? „Věděli jsme, že tento výsledek by neznamenal náš konec, zápas by šel do prodloužení. Ale pořád jsme určovali tempo hry a zasloužen jsme dali čtvrtý, postupový gól. Soupeř od začátku bránil, zřejmě se nás bál, věděl, že jsme doma silní,“ pověděl slovenský reprezentant, který by si v základní skupině rád zahrál s některým z velkých týmů z Anglie, Itálie nebo z Německa.