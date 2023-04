Slavia má nejsilnější lavičku, Sparta zase ví, co chce. Plzeň ještě může překvapit, míní bývalý gólman

Luxus výběru pro trenéra však nemusí znamenat radost pro hráče. V tak silném týmu není jednoduché se prosadit, a tak se někteří fotbalisté nedostávají tolik prostoru, kolik by si asi představovali. Příkladem může být záložník Petr Hronek, jenž do Edenu přestoupil v zimě z Bohemians. Jenže strávil více času na lavičce než na hřišti. „Konkrétně pro Hronka to ale nebude problém, je to týmový hráč, znám ho velmi dobře," míní Blažek.