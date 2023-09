Slavia našla levého beka. Vítá hbitého Rumuna

Sestřih jeho akcí na Youtube začíná tím, že od lajny frkne s míčem do středu hřiště, přihraje spoluhráči a pak si naběhne na centr a hlavičkou dá gól. Dál jsou vybrány asistence, zajímavé centry nebo obranné zákroky. Nedávný rumunský reprezentant do jednadvaceti let má potenciál, který budou chtít v Edenu rozvíjet.

„No time for video games. This is the real ball.“ ❤️‍🔥 pic.twitter.com/xtIHGJo4g3

Trpišovský mluvil po utkání s Karvinou například o tom, že některým hráčům z ciziny se do Česka nechce, Dumitrescu je zcela jiný případ. „Šlo to opravdu hodně rychle. Když jsem slyšel o zájmu Slavie, tak jsem o tom vůbec nepřemýšlel, hned jsem letěl. Vím, co je to za klub, jaká je tu atmosféra, co je tu za fanoušky, jak skvělá je Praha jako město. Splňuje to všechno, co bych si přál,“ vyprávěl nadšeně bývalý mládežnický reprezentant své země.