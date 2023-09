Trpišovský: Posílení? Jeden hráč by měl dopadnout. Nasazení Mandouse bylo plánované

Přestupové okno končí v Česku 8. září. Posílíte se ještě?

Poslední dva tři dny probíhají intenzivní jednání, hlavně se zahraničím. Oslovili jsme snad sedm hráčů a ani jeden příchod nedopadl z různých důvodů. Buď se tomu hráči nechce do Česka, nebo ho klub nechce prodat, protože nemá náhradu. Případně čeká na lepší nabídku. Zkoušeli jsme také tři hráče v české lize, kluby se ale taky nedomluvily. Teď se jeden hráč řeší, v pondělí by mohl dorazit, jednání jsou blízko dohodě. Je to hráč na levou stranu. Objevil se v poslední době. Když všechny možnosti padly, udělali jsme sondu a vypadli nám dva hráči. Myslím, že jeden z nich dopadne, rychle jsme ho nakoukávali. Druhý je taky ze zahraničí. Je to čerstvé, jednání probíhají, ale myslím, že bude trvat déle, než dojde k dohodě.

Koho byste za výkon proti Karviné nejvíce pochválil?

Nejvíc se mi líbilo, že nikdo nezahrál špatně. Někteří kluci jako Oscar nebo Christos Zafeiris potvrdili svůj standard. Svou aktivitou se mi líbil Tijani, běžecky u něj vidím posun. Míša Tomič zase naznačil velký potenciál v ofenzivě i defenzivě. Velice zajímavý výkon předvedl v první půli Matěj Jurásek. Conrad Wallem odehrál asi nejlepší zápas za nás. Takhle bych mohl pokračovat. Lukáš Masopust šel o poločase dolů kvůli kartě, nebylo to z výkonnostních důvodů. Hrál taky dobře.

V bráně dostal příležitost poprvé v sezoně Aleš Mandous místo Ondřeje Koláře. Byl to důsledek Kolářových chyb ve čtvrtek proti Zorje Luhansk?

Musím říct, že tahle změna byla plánovaná dopředu. Už před minulým ligovým zápasem v Jablonci jsme se bavili o tom, že chceme dát Mandymu prostor. Kvalitu má, dobře trénuje. Ale na Jablonec bylo už tolik změn, že jsme nechali gólmana a defenzivu stejnou. Ještě před čtvrtečním zápasem s Luhanskem jsme se domluvili s trenéry brankářů, že proti Karviné dáme šanci Mandymu. Změna by nastala tak jako tak. Ondrovi zápas ve čtvrtek nevyšel, o to víc se to možná nabízelo, ale šlo o jeden zápas. Uvidíme, jak to bude po reprezentační pauze, oba gólmani tu zůstávají. Uvidíme, co se stane a v jakém budou rozpoložení. Snad do toho nevstoupí zdravotní stav.

Ulevilo se vám, že gól dali tři útočníci?

Takhle to neberu. Chci, abychom dali co nejvíc gólů a měli co nejvíc šancí. Pro střelce je samozřejmě vždycky důležité, když dá branku. Pro naše hroťáky to platí teď kvůli tomu, v jakých situacích se prosadili. Venca (Jurečka) minule neproměnil penaltu, teď ano. Tijani si gól vypracoval presinkem, což je věc, kterou po něm chceme. A viděl, že to nese ovoce. Mojma (Chytil) do utkání vstoupil daleko lépe než v minulých zápasech. Jestli má ale náš střelec na konci sezony pětadvacet gólů nebo dvanáct, je mi úplně jedno. Jde mi o týmový úspěch a zároveň chci, aby útočníci pracovali pro mužstvo. Třeba Venca Jurečka to zase předvedl.

Na druhou stranu jste potřetí za sebou v soutěžním utkání neudrželi čisté konto. Netrápí vás to?

Někdy je to podle mě souhra okolností, myslím, že se může projevit i změna v typologii týmu. Většinou nenastupujeme s klasickým defenzivním záložníkem, ale v sestavě jsou kreativnější hráči. Ono je také pravidlem v poslední době, že první rána soupeře nám skončí v bráně. Ano, jsou tam individuální zaváhání, ale na to, jak málo pouštíme soupeře do šancí, tak je z toho velké číslo obdržených gólů. Každá naše chyba je potrestaná. Další věcí je způsob hry. Chceme být aktivní, pak dá třeba Lukáš Masopust z pozice stopera proti Luhansku v 90. minutě gól. Máme v ofenzivě zapojených i osm nebo devět hráčů, což logicky vede k situacím, kdy ve zbytkové obraně nejsme tolik zabezpečení. Ale chceme tak hrát, je jasné, že nějaké situace vzniknou. Defenzivní hra však momentálně vůbec není podle mě problém, stopeři podávají nejvíc konstantní výkony v týmu.

Co říkáte posledním výkonům Matěje Juráska?

Minulý týden mu bylo teprve dvacet, na jeho věk je hodně daleko. Je to takový nečeský hráč, strašně silný s míčem v ofenzivní části, skvělý ve vedení, prvním doteku a zakončení. Má herní inteligenci, umí vyhodnotit situace, kdy je balon ve vzduchu a hlavou protečovat míč hráčům do výhodné pozice, to dělá hodně často. Hrozně se zlepšil kondičně, silově i v defenzivě. Nejvíc pracujeme na výkyvech ve výkonech, které jsou u takto mladých hráčů logické a mají své důvody. Jsem na něj někdy náročný, na druhou stranu musím říct, že ho i ve volném čase potkávám samotného v posilovně. Je hodně cílevědomý, ctižádostivý i učenlivý. Hrozně nám pomohl v Jablonci a s Luhanskem, kde byl hlavní motor změny ve druhém poločase. Teď v první půli to byl od něj výkon, který se mi fakt líbil. Někdy není moc vidět a pak udělá dvě nebo tři skvělé věci. Já bych po něm nejvíce chtěl, aby byl více aktivní ve hře a v poli, aby to nebylo jen o dvou nebo třech geniálních momentech, ale o neustálé aktivitě a nebezpečnosti. S tím jsem teď strašně spokojený.

Přichází první reprezentační pauza. Jak jste celkově spokojený se vstupem do sezony?