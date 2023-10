Šilhavý: Nechci házet s pozicí, kterou zastávám, první půle byla výborná

Fotogalerie +10

O vaší budoucnosti bude rozhodovat v týdnu výkonný výbor, na jednání budete přizvaný. Vy osobně máte chuť pokračovat?

Nechci polemizovat. Jestli výkonný výbor usoudí, že mužstvu nemám co dát, tak jsem na tuto situaci připravený.

V posledních měsících jste pod velkým tlakem. Jak kritiku na vaši osobu snášíte?

Samozřejmě příjemné to není, ale nechtěl bych házet s pozicí, kterou zastávám. Je to nejvíc, co v českém fotbale jde. V momentě, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, tak prostě odejdu.

Kapitán Tomáš Souček říká, že za vámi stojí. Je příjemné slyšet veřejně taková slova?

Ano. Je opravdu důležité, když vám kabina věří. Tomáš je pravý kapitán, vzal to proti Faerským ostrovům na sebe. Ne každý by do penalty šel, s přehledem proměnil. Neskóroval ale pro mě, nýbrž pro tým jako takový.

Oddychl jste si, když se národní tým po několika tyčkách a velkých šancích konečně prosadil?

Přiznám se, že hodně. Už jsem na hráčích viděl, že jak moc chtějí, tak o to víc kazí a neřeší situaci s klidem. Naštěstí nás zachránila akce před pokutovým kopem, na jejímž konci zahrál obránce soupeře rukou. Všichni si oddychli, že máme povinné tři body.

Vidíte na utkání i další pozitiva kromě vítězství?

Nevím, jak to myslíte, ale první poločas byl z naší strany výborný. Tedy až na to zakončení. Měli jsme pět šancí a soupeře do ničeho nepustili. Chyběl jen gól.

Postup na evropský šampionát mají Češi ve svých rukou, rozhodne se v listopadu, hlavně na půdě Polska.

Hrozně by mě mrzelo, kdybychom postup nezvládli, ať už se mnou, nebo beze mě. Není to o mně nebo jednotlivcích, ale o Česku a reprezentaci. Dokud zde budu, udělám vše nejlépe, jak umím.

Proč nehrál krajní obránce Vladimír Coufal?

Má dvě žluté karty a za třetí se stojí. Příští zápas hrajeme v Polsku. Věřili jsme si, že nedělní klání zvládneme bez něj. Horší by bylo, kdyby chyběl v Polsku.

Oproti čtvrtečnímu utkání v Albánii jste udělal hned pět změn v základní sestavě a také se vrátil k rozestavení se čtyřmi obránci. Proč?

V posledním roce jsme hráli s Faerskými ostrovy už dvakrát, jednou 5:0 a 3:0. Pokaždé se čtyřčlennou obranou, dostali jsme do sestavy útočného hráče navíc. Bylo to vidět, až na tu produktivitu. Co se týče změn, gólman Jiří Pavlenka nemohl nastoupit ze zdravotních důvodů, nahradil ho Aleš Mandous. Ofenzivu jsme chtěli okysličit. Ondřej Lingr je dravý, Adam Hložek silný a Tomáš Čvančara kvalitní, navíc patří mezi naše nejvyšší hráče.

Během srazu nedostal ani minutu mladý stoper Martin Vitík, jenž by mohl být součástí jednadvacítky. Z jakého důvodu?