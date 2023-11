Soud s Berbrem letos neskončí, verdikt by mohl padnout v květnu či červnu

Státní zástupce obžaloval 21 lidí a klub Slavoj Vyšehrad z ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy ve prospěch Vyšehradu. Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 na zmanipulování deseti utkání podílela. Hrozí mu až 12 let vězení.

Na letošní rok měl soud nařízeno 45 jednacích dní, na příští rok jich má vyblokováno v programu dalších 28 - týden v lednu, dva týdny v březnu a po týdnu v dubnu, květnu a červnu. „Při úplně optimálním průběhu bychom se mohli dostat k prvním závěrečným řečem v březnu a vynášení rozsudku by mohlo být v květnu nebo červnu,“ uvedl soudce.

Žák předpokládá, že v listopadu stihne vyslechnout svědky a začne přehrávat nahrávky telefonátů a schůzek, které policie při vyšetřování případu pořídila. Záznamů jsou hodiny, není zatím jasné, zda se budou muset přehrávat celé nebo jen části. Pokud by obhájci trvali na přehrání celých hovorů, vyžádalo by si to několik dnů.