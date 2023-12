Soudní dvůr EU by ve čtvrtek měl rozhodnout o budoucnosti fotbalové superligy

Na začátku tohoto roku představila společnost A22 Sports, která má za úkol lukrativní soutěž vytvořit, nový, otevřenější formát superligy. Účastnit by se jí mělo 60 až 80 klubů ze všech evropských států a hrát by se mělo v několika ligách. Žádný z klubů by nebyl chráněn před sestupem. Původní projekt počítal se soutěží pro 20 klubů, z nichž 15 včetně zakládajících celků by za všech okolností hrálo v nejvyšší soutěži.