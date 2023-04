Dobrá zpráva z Prahy, více peněz pro české kluby! Superliga je však i pro ně velkou hrozbou

„Superliga je umělý projekt, který je orientovaný jenom na byznysový výnos. Jejím založením by fotbal přišel o to, co činí jedinečným současný pyramidální systém, který je orientovaný i sportovně-společensky. Budoval se spoustu let," zdůrazňuje předseda fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek, který se kongresu také zúčastnil.