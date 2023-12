Španělský býk znovu v nervozitě. Sudí byl k jeho divadlu benevolentní

Diego Costa, bývalá hvězda Chelsea a Atletika Madrid, dostal neobvyklý nápad co udělat, když sudí chce ukázat žlutou kartu a hráč ji za nic na světě nechce vidět. Mohl by samozřejmě zavřít oči nebo se otočit, to by však neodvolalo samotné potrestání. Rozhodnul se tak velmi originálním způsobem zastavit rozhodčího. Jak mu to vyšlo?

Foto: Profimedia.cz Diego Costa se přetahuje s rozhodčím Wiltonem Sampaiem, který chce zvednout z trávníku žlutou kartu.

Článek Diego Costa byl ještě před několika lety předním útočníkem v evropských soutěžích. Renomé si vybudoval především v Atletiku Madrid. Po jeho spektakulárních výkonech ho za 30 miliónů eur vykoupila anglická Chelsea. Po čtyřech letech v anglické metropoli ho za ještě větší sumu - 60 miliónů eur - odkoupil madridský klub zpět. I když dnes už 35letý útočník má do formy ze svého vrcholu daleko, v posledním zápase v dresu brazilského Botafoga ukázal, že extrovertní povaha mu stále zůstala. Místo fotbalového umění se tentokrát blýsknul jiným nápadem. V poslední minutě zápasu brazilské Serie A mezi Botafogem a Cruzierem brutálně zfauloval jednoho z hráčů rivala. To nezůstalo bez povšimnutí rozhodčího Wiltona Sampaia, který okamžitě přiběhnul k fotbalistovi se žlutou kartou, jež mu na poslední chvíli vypadla z rukou a spadla na trávník. Toho se fotbalista rozhodnul využít, chytil sudího za ramena a nedovolil mu ji zvednout. diego costa segurando o wilton pereira sampaio pra não tomar cartão amarelo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/FFu9upF8L8 — Central do Brasileirão (@centraldobrsao) December 3, 2023 Sampaio se nedal a mezi oběma pány proběhlo krátké přetahování. Nakonec arbitr Costu přetlačil a zohnul se pro kartu. Je třeba říct, že byl rozumný, protože za podobnou akci mohl fotbalistovi ukázat klidně i kartu červenou. Zoufalosti Diega Costy se není co divit, Botafogo se dlouho drželo na pozici lídra Serie A, posledních 11 zápasů sezony však nedokázalo vyhrát a skončilo na páté pozici - nekvalifikovalo se tak přímo do Copa Libertadores, jihoamerické verze Ligy mistrů. Sám útočník sbíral spíše karty než góly. Za půl roku v Serii A si jich připsal 7, góly pouze 3. Wtf!! Diego Costa preventing the ref from giving him a yellow card by stepping on it.😂😂 pic.twitter.com/89ATc3PCw5 — 💯Football⚽️ (@_Football_Vids) December 6, 2023 Přestupy Diego Costa se vrací do rodné Brazílie, vypomůže v útoku Botafogu

