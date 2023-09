Sparta hlásí po Minčevovi další odchod, do Turecka mizí i Højer, chytat tam bude i Nita

Højer přišel do Sparty v létě 2021. Okamžitě naskočil do základní sestavy a pokud mu to zdravotní stav dovolil, byl velkou oporou týmu. Jenže zranění hráče trápila po většinu působení v rudém dresu, i proto se jej nejspíš letenský klub rozhodl nyní uvolnit do Turecka.