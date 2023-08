Standardka na konci, gól a smutek. Jen hlupák opakuje stejné chyby, láteřil Kozel po první prohře Liberce

Měl to nadějně rozehrané, jenže... Slovan zažil nepříjemné déjà vu: standardka soupeře na konci zápasu a inkasovaný gól. Takhle Liberec dopadl před týdnem v Mladé Boleslavi i první srpnovou neděli proti Bohemians. Zatímco minule z toho byl aspoň bod, tentokrát vůbec nic.

„Jen hlupák opakuje stejné chyby," kroutil hlavou Kozel. „Nedůslednost a neplnění úkolů. Nechci házet vinu na jednotlivé hráče, to si řekneme v kabině. Šlo o přetažený centr: řekl bych, že takhle to Bohemka ani nechtěla zahrát, přesto necháme soupeře míč vrátit a ještě zaspíme i dorážku. Dvě individuální chyby, mrzí mě to."