V Liberci hrával, teď ho srazil na kolena. Pralo se to ve mně, líčil hrdina Bohemians

V prvním kole hrál od začátku, pak dvakrát střídal. Role žolíka Kozákovi v Liberci sedla: k vítěznému gólu mu stačilo 12 minut na place. Akurátní rána k tyči a zlaté tři body pro Bohemians.

„Doufal jsem, že by se to takhle mohlo sejít. Snažil jsem se být u míče první a trefit branku, naštěstí to klaplo," líčil Kozák.

„A že jsem neslavil? To víte, strávil jsem v Liberci pěkné časy," vykládal. „Pralo se to ve mně, naplno si to vychutnám až večer."

Bohemians měli v deštivém Liberci dva hrdiny. O Kozákovi už víte a prochladlí fanoušci v zelenobílých dresech tleskali i brankáři Michalu Reichlovi, jenž Ľubomíru Tuptovi pohotově vyrazil penaltu a vychytal druhou nulu z tří ligových partií. „Skvěle nás podržel," poklonil se parťákovi Kozák. „Celkově to byl hodně náročný zápas a tušili jsme, že by mohl rozhodnout jediný gól."

Bohemka si z Liberce odváží výhru, kterou v nastavení vystřelil Kozák ⚽️ Ve druhém poločase zlikvidoval brankář Reichl penaltu libereckého Tupty 👏#BOHEMKADOTOHO #LIBBOH pic.twitter.com/OpTBgDsIdm — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) August 6, 2023

Pohled do tabulky je pro Kozáka a spol. příjemný, po třech kolech jsou se šesti body šestí. Jen škoda rychlého konce v pohárech, Klokani doskákali hned po prvním dvojzápase s lídrem norské ligy Bodö/Glimt (0:3 a 2:4). „Před cestou do Liberce jsme měli respekt a bral bych i bod, protože tohle utkání pro nás lemovalo konec náročného období, kdy jsme kombinovali ligu s poháry. Na to, jak těžký byl terén, se hrál zajímavý zápas," poznamenal Jaroslav Veselý, trenér Bohemians.