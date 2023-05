Svědík o Slovácku: Máme pohárovou touhu a tým hraje na maximum, ale je otázka, co dál. Promluvil i o Plzni

V ofenzivní fázi má Slovácko rezervy celou sezonu a z elitní ligové šestky nastřílelo nejméně gólů, jen 38. „Není to náhoda. Před sezonou nám odešli Jurečka, Cicilia a Sadílek, což je velká síla," vyjmenoval Svědík hráče, kteří se v minulém ročníku podělili dohromady o 26 ligových branek. „Bohužel jsme je nikým nenahradili, trápí nás to celou sezonu. Na podzim jsme hráli Evropu a v lize jsme byli desátí, zato dneska se pereme o čtvrté místo. Tým hraje na maximum, což platilo i na Bohemce, neviděl jsem jediného slabšího hráče."

„Například záložníka Daníčka jsme nemohli nasadit do všech zápasů: měl úplně stažené zadní svaly a nevěděli jsme, co s tím. Přitom kondici má výbornou," zmínil Svědík 31letého defenzivního záložníka. „Prodloužili jsme starší hráče a je otázka, jak to budeme zvládat. Důležitá bude klubová strategie, abychom se dohodli, co je pro nás dobře a co ne."