Veselý po bezgólové bitvě se Slováckem: Bylo by kruté, kdyby někdo vyhrál. Nadstavba může být zrádná

0:0 v bitvě čtvrtého s pátým. Nečekal jste víc?

Byl to nervózní zápas. Myslím, že asi ani nebyl extra zajímavý pro diváka. Vyložených šancí bylo jako šafránu a bylo vidět, že oba týmy spolu hrají poněkolikáté za poslední dobu. Byly na sebe dobře připravené z hlediska defenzivy a moc si toho nedovolily z hlediska ofenzivy. Uznávám, že opticky lépe působilo Slovácko, na druhou stranu snaha obou týmů končila u vápna.

Čím to, že jste ze zápasu vytěžili jen bod?

Dolehla na nás tíha utkání, těžko se nám do něj dostávalo. Je vidět, že Slovácko je v těchto zápasech daleko kovanější, už to má odžité. Na našich hráčích byla znát nervozita, i na těch, u kterých bych to nečekal. Měli jsme hodně ztrát, i nevynucených. Přežili jsme nějaké šance Slovácka včetně břevna a v posledních dvaceti minutách nám pomohli střídající hráči, přinesli do hry energii. Dokázali jsme Slovácko zatlačit, bohužel bez výraznějších šancí. Nehráli jsme na remízu, ale takhle se to holt vyvinulo. Nikdo nechtěl udělat triviální chybu a nabídnout soupeři vedení.

Mrzí vás, že jste podruhé za sebou neskórovali?

Mám výhrady k tomu, jak jsme hráli po zisku míče. Ztráceli jsme lehké balony v přechodu, což nás dostávalo pod tlak. Kdybychom situace řešili efektivněji, byly by tam dvě nebo tři zajímavé situace. Kdyby souhra útočníků byla kvalitnější, Matoušek šel dvakrát sám na branku. Totéž ve druhém poločase, kdyby Erik Prekop nahrál Pepovi Jindřiškovi do gólovky. Nevolili jsme správná řešení.

Je bod z duelu se Slováckem zisk, nebo ztráta?

Je to zasloužený bod. Doma chcete vyhrávat, na druhou stranu, když se potkají sousedi v tabulce, někdy se hraje takticky. Když to otočím, před rokem jsme hráli baráž, a kdyby nám někdo řekl, že za rok touhle dobou budeme tři kola před koncem na čtvrtém pohárovém místě, brali bychom to jako pohádku. Nebylo snadné se zmobilizovat po porážce 0:6 na Slavii, nakopnout motory a zase začít hrát. Na psychice jsme pracovali, ale taky jste viděli kvalitu soupeře. Slovácko se dobře připravilo a je na něm vidět, že hráči jsou spolu dlouho pohromadě. Máme to za sebou a jedeme dál, pravděpodobně se rozhodne až v posledních kolech. Do hry se dostala i šestá Olomouc.

Jsou to nervy, nebo vás nadstavba baví?

Kdyby se hrála klasická dlouhodobá soutěž, jsme v pohárech. Pro diváky je nadstavba zajímavá, protože jsou plné stadiony. Pořád si myslím, že fotbal není hokej, a měla by rozhodovat dlouhodobá soutěž. Radši bych šel touhle cestou s tím, že budeme hrát o nějaké kolo víc. Nadstavba kolikrát zamíchá něčím, co budujete celý rok. Nejde jen o nás, ale i třeba o týmy, co hrají o titul nebo o záchranu.

Napínavou nadstavbu jste zažili i loni, kdy jste se zachraňovali až v baráži.

No právě, když si na to vzpomenu... V nadstavbě stačí, aby se vám zranili třeba tři klíčoví hráči nebo přišla hloupá červená karta, a celosezonní práce přijde vniveč. Jsem konzervativní a radši bych hrál dlouhodobou soutěž. Klidně s tím, že se po čase rozdělí tabulka napůl. Třeba nakonec budeme my ti šťastní, každopádně závěr sezony s třemi koly během dvou týdnů bude náročný.

Zápas se Slováckem nedohrál brankář Martin Jedlička, jenž musel kvůli zranění střídat už po prvním poločase. Jak to s ním vypadá?

Byl nešetrně dohraný u standardky a má klasického koňara. Pracovali na něm kluci z fyziotýmu a vypadalo to, že bude moct chytat. Ale jakmile Martin vyběhl, zatuhlo mu to. Proto jsme radši volili střídání. Nechtěli jsme střídat gólmana třeba po pěti minutách i kvůli tomu, že jsme potřebovali ušetřit okna na střídání. Věděli jsme, že například Jánoš s Puškáčem nevydrží celý zápas, protože v týdnu moc netrénovali.

V příštím kole vás čeká Sparta, která si může znovu přiblížit titul. Motivuje vás, že byste jí mohli zkomplikovat cestu za trofejí?