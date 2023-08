Talentovaný odchovanec září v obraně Teplic. Kapitán cítí obří potenciál, trenér nabádá k opatrnosti

Frťala si je ale dobře vědom toho, že na přehnanou chválu už ve světě kopané řada nevybroušených drahokamů doplatila. „Víme, že musíme být opatrní, je teprve na začátku své fotbalové cesty. Naším úkolem je ho chránit, aby nepodlehl sebeuspokojení. Už jsem párkrát zažil, že někdo vystřelil a pak nebyl schopen podobné věci zvládnout," varuje šéf teplické lavičky. „Je to mladý hráč, takže se má ještě co učit," souhlasí Trubač. „Ale na druhou stranu, klobouk dolů před ním. Hlavně doufám, že mu bude sloužit zdraví."

Pokud se Chaloupek, který zatím zapsal třicet prvoligových startů, skutečně vyhne strašáku všech fotbalistů v podobě vážných zranění a vydrží v nastoleném tempu, klidně by mohl ochutnat sladkou odměnu v podobě první pozvánky do mládežnických kategorií národního týmu. Trenér výběru U21 Jan Suchopárek totiž bude skládat nové mužstvo pro kvalifikaci na ME 2025, finálový turnaj bude hostit Slovensko. A stoper, ostřílený ligovými kláními, jemuž bude v době konání turnaje 22 let, by mu rozhodně mohl přijít vhod. Scénář, že se Chaloupek objeví v nominaci už na zářijový kvalifikační prolog proti Islandu (12. září), tak rozhodně nepatří do kategorie utopických.