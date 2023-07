Frťalovy Teplice dále umlčují kritiky. Klíč k úspěchu? Důvěra a komunikace, nastínil kouč

Herní principy, které platily před týdnem na Viktorii, byly u Sklářů patrné i ve Vršovicích. Na smrtící protiútoky, spojené s poctivou defenzivní prací, se Bohemians i přes veškerou snahu nepodařilo vyzrát. A to musely Teplice složení prakticky celé obranné linie oproti prvnímu kolu Fortuna ligy obměnit, neboť pro zdravotní potíže vypadli stopeři Nemanja Mićević a Jan Knapík. Na pozici prvního jmenovaného operoval odchovanec Jakub Hora, do defenzivy se zasunul i Lukáš Mareček, jehož na postu šestky nahradil Soufiane Dramé.

Zásahy do zadních řad, stejně jako bouřlivá atmosféra v Ďolíčku, samozřejmě byly do určité míry cítit. Bohemians si vypracovali výrazně větší množství šancí, než Plzeň v prvním kole. Průběhu utkání by možná více slušela remíza, neboť domácí David Puškáč pohrdl pokutovým kopem deset minut před svým snížením na konečných 1:2 v nastaveném čase. Tak či onak, Teplice si z horké půdy odváží plný počet bodů a názorně ukazují, že na podzim nebudou jedním z ligových otloukánků, jako tomu bylo před rokem.